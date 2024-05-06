Карякин поддержал слова Вяльбе о Путине: все, что надо сделать, я сделаю

Шахматист Сергей Карякин поддержал высказывание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая заявила, что готова пойти за президента России Владимира Путина и в партизаны, и в атаку. Слова Карякина передает «Спорт-Экспресс».

«Заявление Елены Вяльбе эмоциональное. Мы все поддерживаем нашего президента. Готовы сделать все, чтобы цели и задачи нашей страны были реализованы. Все, что от меня зависит, все, что надо сделать, я сделаю», — сказал Карякин.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, что созванивался с Томасом Бахом.