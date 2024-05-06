Анонсирована встреча Путина с главами Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау

Российский президент Владимир Путин в День Победы, 9 мая, проведет обсуждение ряда вопросов с приглашенными на парад Победы президентами латино-американской Кубы, азиатского Лаоса и африканской Гвинеи-Бисау. Дату и повестку анонсировал помощник главы государства Юрий Ушаков, чьи слова передает РИА Новости.

«Президент проведет переговоры с президентом Республики Куба, затем с президентом Лаоса и с президентом Республики Гвинея-Бисау», — заявил представитель Кремля.

Днем 6 мая Путин прибыл в правительство РФ для встречи с кабинетом министров. В ходе обсуждений глава государства заявлял, что недружественные России западные страны не раз совершали попытки развалить страну изнутри, однако ничего у них не вышло. По мнению Путина, Россия искала ответы на архисложные исторические вызовы и успешно с ними справлялась.

Ранее Путин поздравил кабмин с наступающим Днем Победы.