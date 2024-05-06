Над Северо-Западной частью Черного моря сбили беспилотник ВСУ

Над Северо-Западной частью акватории Черного моря средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в министерстве обороны России.

В сообщении отмечается, что атака произошла 6 мая приблизительно в 16:10 мск.

Украинский беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО.

До этого средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области.

6 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон упал в частный жилой сектор в городе Шебекино, в результате инцидента пострадала женщина.

4 мая в Белгороде произошел взрыв, тогда сообщалось о пяти пострадавших, у них были выявлены черепно-мозговые травмы и осколочные ранения разных частей тела. Позже число жителей Белгорода, которые получили ранения в результате произошедшего в городе взрыва, увеличилось до семи человек.

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.