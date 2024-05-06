Мутантный вирус Эбола создали в лаборатории Китая

В Китае ученые подвергли вирус Эбола мутации для изучения модели его распространения на хомяках. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

«Суррогатный вирус и соответствующее ему заболевание <…> повысят безопасность и снизят стоимость исследований геморрагической лихорадки Эбола», — уточнили в статье.

Ученые соединили вирусы Эболы и везикулярного стоматита для изучения на хомяках клинической картины инфекции. Исследователи сделали ставку на то, что инфицированные животные «смогут сыграть роль в изучении заболеваний зрительного нерва», вызванного лихорадкой Эбола.

До этого руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эксперты предостерегли о вероятном пандемическом распространении холеры в мире. Она отметила, что лихорадки Эбола, Марбург, Ласса, денге остаются эпидемиологическими рисками. Также во многих странах мира наблюдается неблагополучная ситуация с чумой.

Ранее назвали срок снижения заболеваемости ОРВИ в России.