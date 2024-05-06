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В Кремле рассказали об отдельном разговоре Путина с Мишустиным

Песков: Путин отдельно побеседовал с Мишустиным до встречи с кабмином РФ

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что до общей встречи с правительством РФ Владимир Путин отдельно пообщался с главой кабмина Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает ТАСС.

«У них была беседа до встречи с правительством», — сообщил пресс-секретарь российского лидера.

Также сообщается, что перед встречей, когда все министры уже были в сборе, места Путина и Мишустина оставались пустыми.

До этого сообщалось, что президент России завершил встречу с членами уходящего правительства. На встрече премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил Путина за оказанное доверие. Мишустин отметил, что правительство старалось не подвести Россию и гордится быть частью команды Путина.

Во время встречи Путин заявил, что практически бесконечное число санкций, с которыми столкнулась Российская Федерация со стороны Запада, было направлено на единственную цель — разрушить государство внутри как политически, так и экономически. Помимо того, западные страны планировали создать трудности в трудовых коллективах, вызвать массовую безработицу в РФ, спровоцировать закрытие предприятий и ряда сфер производства, добавил он.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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