На Тайване нашли «реку» из многоножек

На Тайване обнаружили «реку» из многоножек, которая напугала пользователей соцсетей, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, туристы, посетившие национальный парк Сюэ-Па в центральном Тайване, стали свидетелями необычного явления, с которым не сталкивались даже местные гиды. Экскурсовод, сопровождая группу по маршруту, заметил, что знакомая ему тропа покрыта опавшими листьями. Впрочем, подойдя поближе, мужчина понял, что ошибся.

Оказалось, по дороге передвигалась «река» из многоножек. Их было так много, что, по словам гида, даже через 50 метров этот поток не закончился. Это зрелище напугало многих туристов, которые отказались идти дальше.

Позже представители парка выступили с заявлением, сообщив, что «река» многоножек — естественное явление, вызванное изменением погоды.

Ранее в Бразилии нашли новый вид «железных» многоножек со сложными гениталиями.