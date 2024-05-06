Двое россиян и ребенок застряли в лифте, потребовалась помощь спасателей

В Ростове-на-Дону двое взрослых и один ребенок застряли в лифте, потребовалась помощь спасателей. Об этом во «ВКонтакте» сообщает управление по делам ГО и ЧС по городу.

По информации ведомства, инцидент произошел на парковке в Гвардейском переулке. В кабине подъемника оказались заблокированы двое взрослых и ребенок — об этом сообщили в единую дежурную диспетчерскую службу.

Прибывшие на место спасатели сразу же направились к лифту, чтобы успокоить застрявших там людей, которые, в свою очередь, попросили как можно скорее их вызволить. Сотрудники экстренных служб приняли решение начать эвакуацию, не дожидаясь лифтера.

Один из спасателей с помощью альпинистского снаряжения спустился по шахте лифта на его крышу и открыл внутренние двери подъемника. Другой сотрудник экстренных служб, находившийся у лифта, помог застрявшим выбраться. Медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее в Подмосковье спасли ребенка, застрявшего ногой в лифте.