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В Забайкальском крае первоклассник решил пошалить и сжег гектар земли

В Петровске-Забайкальском мальчик развел костер и устроил пожар

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МЧС России

Ребенок из Забайкальского края сжег гектар земли. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел в Петровске-Забайкальском. Специалисты установили, что семилетний мальчик решил развести костер, искры от него попали на сухую траву. Площадь возгорания стремительно разрасталась. Это напугало школьника, и он убежал.

На место прибыли спасатели. Они оперативно ликвидировали возгорание и не допустили того, чтобы огонь перекинулся на соседние дома. Процесс усложнялся сухой и ветреной погодой.

Мальчика разыскали. Известно, что в момент произошедшего родителей несовершеннолетнего рядом не было.

«Материалы по привлечению родителей к административной ответственности переданы в полицию», – сообщается в публикации.

В МЧС напомнили родителям о том, что необходимо обсуждать с детьми правила пожарной безопасности и то, к каким последствиям могут привести игры с огнем.

Ранее в Иркутской области четырехлетний ребенок играл со спичками и сжег дом.

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