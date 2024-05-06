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Юрию Шевчуку могут запретить въезд в Дубай

Адвокат Дмитрий Романенко заявил, что Шевчуку могут запретить въезд в ОАЭ

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Адвокат и юрист-международник Дмитрий Романенко заявил в беседе с изданием «Абзац», что лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку могут запретить въезд в ОАЭ после концерта в Дубае, где он рассказывал о сменяемости власти путем революций.

Романенко считает, что после такого речи местные органы могут запретить посещение Шевчуком Дубая.

«Власти ОАЭ категорически против того, чтобы превращать свою страну в площадку для политических заявлений. Тем более что Эмираты стремятся к хорошим отношениям с Россией, а здесь человек делает заявления о неких дестабилизирующих процессах, по всей вероятности, применительно к нашей стране», — отметил адвокат.

На концерте в Дубае Шевчук произнес небольшую речь о профессиональных шутках историков, которые считают, что смена власти происходит двумя разными способами. В одном случае все начинается хорошо, а заканчивается плохо, в другом же случае все начинается плохо, а заканчивается «какой-нибудь революцией». Сам Шевчук заверил, что является сторонником именно второй теории.

6 мая председатель Совета отцов России Андрей Згонников потребовал у Генпрокуратуры и Минюста признать Шевчука иностранным агентом.

Ранее Шевчук назвал безграмотной серостью общественника, увидевшего в его словах экстремизм.

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