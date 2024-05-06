Путин заявил об успешном преодолении Россией исторических вызовов

Россия искала ответы на архисложные исторические вызовы и удачно с ними справлялась. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин в ходе совещания с членами кабинета министров, сообщает ТАСС.

«Мы вместе искали достойные ответы на сложнейшие исторические вызовы и в целом успешно их преодолевали», — отметил российский лидер.

По словам президента, при этом продолжали решаться текущие актуальные задачи страны.

«Активно и последовательно работали по повестке развития в рамках ключевых национальных целей и приоритетов», — заключил он.

Днем 6 мая Путин приехал в правительство РФ для встречи с кабинетом министров. В ходе обсуждений глава государства заявлял, что недружественные России западные страны не раз совершали попытки развалить страну изнутри, однако ничего у них не вышло.

Ранее Путин поздравил кабмин с наступающим Днем Победы.