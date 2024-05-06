В Белгороде отменили сигнал тревоги

Сигнал ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал он.

6 мая Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработали дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) и нейтрализовали семь воздушных целей на подлете к городу.

По информации главы Белгородской области, в населенном пункте Никольское Белгородского района снаряд попал прямо в летнюю кухню. Среди пострадавших зарегистрирована восьмилетняя девочка с осколочными ранениями, врачи оказывают ребенку всю необходимую медицинскую помощь.

До этого Гладков заявлял, что число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на две «Газели», которые везли сотрудников компании «Агро-Белогорье» на работу, достигло 35. Также глава региона опубликовал фотографию с места инцидента. Также губернатор региона заявил, что ВСУ сменили тактику и перешли к массовым нападениям на мирных. Подробнее о ситуации с атаками беспилотников ВСУ на Белгородскую область — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.