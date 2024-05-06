Назван срок, на который Нидерланды продлят военное присутствие в Литве

Нидерланды решили продлить присутствие своих военных в Литве в рамках программы НАТО для «сдерживания России». Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, передает РИА Новости.
«Нидерланды продолжат направлять своих военных в Литву до конца 2026 года для сдерживания России», — говорится в заявлении минобороны.
В документе уточнили, что число нидерландских солдат, участвующих в миссии НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе остается максимальным.
Оллонгрен сочла это важным сигналом «для союзников и России». По ее мнению, литовские солдаты вносят решающий вклад в сдерживание и оборону, а также обеспечивают «безопасность Европы».
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