Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван срок, на который Нидерланды продлят военное присутствие в Литве

Нидерланды продлят присутствие в Литве на два года для сдерживания России

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Нидерланды решили продлить присутствие своих военных в Литве в рамках программы НАТО для «сдерживания России». Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, передает РИА Новости.

«Нидерланды продолжат направлять своих военных в Литву до конца 2026 года для сдерживания России», — говорится в заявлении минобороны.

В документе уточнили, что число нидерландских солдат, участвующих в миссии НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе остается максимальным.

Оллонгрен сочла это важным сигналом «для союзников и России». По ее мнению, литовские солдаты вносят решающий вклад в сдерживание и оборону, а также обеспечивают «безопасность Европы».

Накануне стало известно, что Франция отправила отряды из своего Иностранного легиона на Украину, которые уже ведут бои с российскими военными в Донбассе. Об этом заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье, опубликованной в Asia Times.

Ранее в Германии оценили намерение Польши разместить ядерное оружие США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами