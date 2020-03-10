Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса

С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.

В сообщении говорится, что выезжавшие за границу при появлении симптомов ОРВИ должны вызвать врача на дом и изолироваться на карантин. Компании обязаны измерять температуру сотрудникам и отправлять работать дистанционно тех, у кого она повышена. Медицинские учреждения готовы принимать заразившихся. Особое внимание уделяется пожилым людям.

С 5 марта режим повышенной готовности был введен в Москве указом мэра Сергея Собянина. В СМИ появилась информация, что Курская область готовится последовать примеру столицы.

В настоящий момент в России обнаружено 20 случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены больше 113 тысяч, скончались около четырех тысяч человек.

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