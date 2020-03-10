Американский эксперт рассказал о вреде детокс-диет

Данных о пользе детокс-добавок практически нет, в основном подобные диеты носят характер плацебо. Об этом этом рассказал научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета Эндрю Аронсон, его исследование опубликовано на сайте учреждения.

По его словам, если от детокс-диет с и есть положительный результат, то он носит кратковременный характер.

При этом врач отметил, что обычно сложно определить состав добавок, а это не позволят определить, как именно будет реагировать организм на вещества.

Аронсона добавил, что здоровое тело способно само выводить накопившиеся токсины. Регулярная физическая нагрузка, здоровое питание и отказ от алкоголя также может помочь.

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