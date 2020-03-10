Захарова оценила рекомендацию посольства Италии воздержаться от поездок в РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала рекомендацию посольства Италии в Москве воздержаться от поездок в РФ. Об этом она написала в Facebook.

Ранее итальянское диппредставительство рекомендовало своим гражданам отказаться от посещения России в связи с новыми мерами властей Москвы из-за угрозы распространения коронавируса.

«Ещё пару дней назад посольство Италии в Москве едко прошлось по поводу российских рекомендаций о посещении Италии. А зря», — отметила Захарова.

Под постом она оставила ссылку на аккаунт посольства РФ в Италии, где говорится о мерах, предпринятых итальянскими властями в связи с COVID-19.

9 марта итальянский премьер-министр Джузеппе Конте объявил, что меры по ограничению передвижения и другие карантинные меры из-за вспышки коронавируса будут распространены на всю территорию страны.

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