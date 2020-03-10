Жертвами коронавируса в КНР за сутки стали 17 человек

Число жертв от коронавируса нового типа в Китае за последние сутки увеличилось до 17. Об этом сообщает сайт государственного комитета по здравоохранению КНР.

По данным комитета, число подтвержденных случаев заражения инфекцией в стране за это время достигло 19 человек. При этом общее число инфицированных составляет 80 754 человек. Однако за сутки 1297 человек были выписаны из медучреждений.

«В настоящий момент болеют 17 721 человек ( у 4 794 человек наблюдается тяжелое состояние), 59 897 человек выписаны из больниц, 3136 скончались», — говорится в сообщении госкомитета.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3989 человек.