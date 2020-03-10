Два первых случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Буркина-Фасо

Министр здравоохранения Буркина-Фасо Леони-Клоден Луге заявила, что в стране подтверждены два первых случая заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

По ее данным, инфицированные недавно вернулись из Франции.

Министр уведомила, что зараженных уже изолировали.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более 110 тысяч, умерли — 3877 человек.

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