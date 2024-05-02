Смоленский губернатор сообщил об атаке беспилотника по объекту энергетики

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных Сил Украины предприняли попытку атаки на объект гражданской энергетической инфраструктуры в Смоленской области. Об этом рассказал глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

В Рославльском районе противник пытался нанести ущерб объекту гражданской энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет, уточнил Анохин.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.