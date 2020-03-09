Следственная группа подтвердила, что MH17 был сбит российским «Буком»

Совместная следственная группа (ССГ) в ходе расследования подтвердила свой изначальный вывод о том, что потерпевшие крушение на Украине Boeing MH17 был сбит ракетной установкой «Бук» из России, заявил прокурор Вард Фердинандуссе в ходе судебного заседания. Об этом сообщает РИА «Новости».

В материалах дела также рассматриваются версии о крушении самолета в результате атаки со стороны Украины, нападения истребителя и в результате взрыва на борту, отметил прокурор. Он добавил, что все соответствующие данным сценариям доказательства «выясняются».

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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