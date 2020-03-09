Следственная группа подтвердила, что MH17 был сбит российским «Буком»

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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)... Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)...
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Совместная следственная группа (ССГ) в ходе расследования подтвердила свой изначальный вывод о том, что потерпевшие крушение на Украине Boeing MH17 был сбит ракетной установкой «Бук» из России, заявил прокурор Вард Фердинандуссе в ходе судебного заседания. Об этом сообщает РИА «Новости».

В материалах дела также рассматриваются версии о крушении самолета в результате атаки со стороны Украины, нападения истребителя и в результате взрыва на борту, отметил прокурор. Он добавил, что все соответствующие данным сценариям доказательства «выясняются».

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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