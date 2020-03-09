В Москве побит рекорд тепла 9 марта
close
В Москве побит рекорд тепла 9 марта, температура воздуха в этот день достигла +11,3°C. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца.
Предыдущий рекорд в этот день был установлен в 2017 году. Тогда столбик термометра показал +10°C.
По словам Тишковеца, текущий понедельник станет последним рекордно теплым днем в первой декаде марта.
Ранее синоптик сообщил, в конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
— Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели