В Москве побит рекорд тепла 9 марта, температура воздуха в этот день достигла +11,3°C. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца.

Предыдущий рекорд в этот день был установлен в 2017 году. Тогда столбик термометра показал +10°C.

По словам Тишковеца, текущий понедельник станет последним рекордно теплым днем в первой декаде марта.

Ранее синоптик сообщил, в конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.

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