Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России

Лето в 2020 году в России будет европейское, а температура воздуха — «комфортной». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца.

По его словам, предыдущие результаты по технологии долгосрочных прогнозов оправдались. Так, за четыре месяца до наступления зимы удалось предсказать, что зима 2019-20120 года станет самой теплой в стране.

Он отметил, что в европейской части России в летние месяцы на один-два градуса будет теплее многолетних значений. Средняя температура для Русской равнины в указанной период будет равна +20-25°C.

Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

— В понедельник в Москве ожидается до +10°С

— «Желтый» уровень погодной опасности ввели в Московском регионе из-за тумана