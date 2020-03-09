В Нарьян-Маре глава регионального отдела по наркоконтролю совершил суицид

В Нарьян-Маре начальник регионального отдела по наркоконтролю Евгений Солонович совершил суицид. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По данным портала, чиновника подозревали с связях с наркоторговцами.

Известно, что тело Солоновича обнаружили в его собственной квартире.

Предполагается, что он покончил с собой, опасаясь, что задержанный по обвинению в сбыте наркотиков предприниматель даст против него показания.

В настоящее время в УМВД по ЯНАО проходит служебная проверка.

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