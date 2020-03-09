Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Калифорнии

У берегов американского штата Калифорния были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,9. Об этом сообщает геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 86 км к западу от территории Петролия. Очаг толчков был расположен на глубине около 2,2 км.

Данных о разрушениях и пострадавших пока не было.

Во второй половине февраля из-за землетрясения на востоке Турции погибли по меньшей мере семь человек.

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