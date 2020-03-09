Семьи погибших при падении Boeing 777 разложили 298 стульев у посольства РФ в Гааге

Родственники погибших при авиакатастрофе с малазийским Boeing 777 в Донбассе в 2014 году разложили у посольства России в Гааге 298 белых пустых стульев. Об этом сообщает Associated Press.

Известно, что при крушении воздушного судна погибли 298 человек.

По данным издания, стулья расположили рядами, чтобы сымитировать расположение сидений в самолете.

Как отмечается, на некоторых из них расположились таблички с надписью: «Безнаказанность = недопустимо! Кто-то знает, что случилось... Правосудие для MH17».

Кроме того, семьи погибших также провели две минуты молчания.

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