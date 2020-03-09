Семьи погибших при падении Boeing 777 разложили 298 стульев у посольства РФ в Гааге

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На месте крушения Boeing 777 Малайзийских авиалиний, 19 июля 2014 года На месте крушения Boeing 777 Малайзийских авиалиний, 19 июля 2014 года
На месте крушения Boeing 777 Малайзийских авиалиний, 19 июля 2014 года
Андрей Стенин/РИА «Новости»

Родственники погибших при авиакатастрофе с малазийским Boeing 777 в Донбассе в 2014 году разложили у посольства России в Гааге 298 белых пустых стульев. Об этом сообщает Associated Press.

Известно, что при крушении воздушного судна погибли 298 человек.

По данным издания, стулья расположили рядами, чтобы сымитировать расположение сидений в самолете.

Как отмечается, на некоторых из них расположились таблички с надписью: «Безнаказанность = недопустимо! Кто-то знает, что случилось... Правосудие для MH17».

Кроме того, семьи погибших также провели две минуты молчания.

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