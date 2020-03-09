«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Московском регионе из-за тумана

В Москве и Подмосковье из-за тумана до утра понедельника, 9 марта, ввели «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Как стало известно, период предупреждения на территории Московского региона объявлен до 11:00.

«Погода потенциально опасна. Ночью и утром в отдельных районах туман», — указано в сообщении.

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