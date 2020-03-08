В Нью-Йорке число заразившихся коронавирусом превысило 100

В Нью-Йорке 105 человек заразились коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо.

«Мы провели больше тестов и за ночь выявлены еще случаи — общее число достигло 105», — сказал Куомо.

Ранее губернатор заявил, что ожидает новые заражения в Нью-Йорке.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились больше 107 тысяч, скончались 3649 человек.

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