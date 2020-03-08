США разрешили зайти в порт лайнеру, где обнаружен коронавирус

Лайнер Grand Princess, на котором обнаружены случаи заражения коронавирусом нового типа, получил разрешение войти в порт Окленда, США. Об этом сообщает KPIX5 TV со ссылкой на источник на борту.

На данный момент информацию источника не подтвердили официальные представители служб здравоохранения на берегу.

Ранее сообщалось, что коронавирус был диагностирован у 21 пассажира лайнера. На борту судна всего находятся 3533 человека, среди которых 2422 пассажира.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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