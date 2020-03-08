8 марта в Москве ожидается до +10°С

В Москве в воскресенье, 8 марта, ожидается до +10°С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от +8°С до +10°С.

Ожидается, что в небе будет облачно с прояснениями, однако пройдет небольшой дождь. При этом местами он будет умеренный.

Ветер подует южный, северо-западный 4-9 м/c.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.