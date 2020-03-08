8 марта в Москве ожидается до +10°С
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В Москве в воскресенье, 8 марта, ожидается до +10°С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от +8°С до +10°С.
Ожидается, что в небе будет облачно с прояснениями, однако пройдет небольшой дождь. При этом местами он будет умеренный.
Ветер подует южный, северо-западный 4-9 м/c.
Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.