СМИ: во Львове националисты призвали сжечь лицей за обучение на русском языке

Во Львове националисты считают, что нужно «сжечь» городской лицей №45 из-за обучения на русском языке. Об этом сообщает «Страна.ua», ссылаясь на директора образовательного учреждения Ирину Мельник.

По ее словам, радикалы призывают «сжечь, расстрелять» лицей и занимаются поиском некой «тайной комнаты русского мира».

«Обвинения в украинофобии несправедливы: наши ученики постоянно участвуют и побеждают в в олимпиадах по украинскому языку, в конкурсах имени Петра Яцыка и Шевченко. На здании лицея висят мемориальная доска погибшему в АТО бывшему ученику Юрию Кругликову, а все стенды и стенгазеты – на украинском языке», — сказала Мельник.

Как известно, львовский лицей №45 является крупнейшим русскоязычным учебным заведением на западе Украины.

Ранее Рада приняла закон о среднем образовании, согласно которому разрешается обучаться на русском языке в начальных классах. Однако соответствующий документ еще не подписал президент Украины Владимир Зеленский.