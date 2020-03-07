В Петербурге готовят штурм квартиры с вооруженным неизвестным

В Петербурге силовики готовятся к штурму квартиры в Колпинском районе, где, предварительно, находится вооруженный мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Поступило сообщение об обнаружении трупа подростка на лестнице в жилом доме на улице Ижорского Батальона», — сказал источник.

Он добавил, что в квартире, где проживал погибший, по предварительным данным, находится вооруженный человек.

По словам источника, дверь в квартиру никто не открыл. Подросток был найден с огнестрельным ранением в голове. Предположительно, выстрел был совершен из охотничьего ружья.