В Петербурге готовят штурм квартиры с вооруженным неизвестным
close
В Петербурге силовики готовятся к штурму квартиры в Колпинском районе, где, предварительно, находится вооруженный мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Поступило сообщение об обнаружении трупа подростка на лестнице в жилом доме на улице Ижорского Батальона», — сказал источник.
Он добавил, что в квартире, где проживал погибший, по предварительным данным, находится вооруженный человек.
По словам источника, дверь в квартиру никто не открыл. Подросток был найден с огнестрельным ранением в голове. Предположительно, выстрел был совершен из охотничьего ружья.