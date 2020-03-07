Во Франции число заразившихся коронавируом приближается к тысячи

Глава генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что число заразившихся коронавирусом в стране увеличилось за сутки до 949 человек. Об этом сообщает BFMTV.

По его словам, за день было подтверждено 336 новых случаев заражения. 45 человек находятся в реанимации. Погибли 16 человек.

Ранее сообщалось, что во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 700.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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