Эрдоган запретил беженцам пересекать морскую границу с Грецией

Беженцы не могут пересекать морскую границу Турции с Грецией по распоряжению турецкого лидера Тайипа Эрдогана, передает РИА «Новости».

«По указанию президента и распоряжению МВД из-за опасности запрещено пересечение Эгейского моря беженцами», — сообщили в береговой охране Турции.

Ранее Анкара сообщила, что прекратит препятствовать проходу сирийских беженцев в Европу после обострения военных действий в Сирии. Фактически, такое решение отменяет соглашение Турции и ЕС от 2016 года — о приеме нелегальных мигрантов.

Силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего 33 из них погибли и более 30 ранены. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская сторона, в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечила эвакуацию погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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