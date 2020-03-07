В Москве начались работы над инфекционным корпусом для борьбы с коронавирусом
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В Москве начались работы по проектированию временного инфекционного медицинского центра для борьбы с коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Речь идет о быстровозводимом центре для лечения инфекционных заболеваний на случай распространения коронавирусной инфекции в Москве.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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