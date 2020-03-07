Саудовская Аравия ограничила въезд в страну из-за распространения коронавируса

Власти Саудовской Аравии приняли решение ограничить въезд на территорию государства из-за распространения нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает издание Saudi Gazette.

Так запрет на въезд получат граждане тех стран, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, если у них нет справки об отсутствии данного заболевания.

«Любой, кто желает посетить Саудовскую Аравию из стран, затронутых коронавирусом, должен предоставить справку о медицинском освидетельствовании, подтверждающую, что они не заражены коронавирусом, перед въездом на территорию (королевства)», — говорится в тексте газеты.

Ужесточения на въезд получили граждане ОАЭ, Кувейта и Бахрейна, которых будут обслуживать только три аэропорта королевства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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