В РФ впервые будут судить «вора в законе» по статье о преступной иерархии

В России впервые будут судить «вора в законе», обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, передает «Интерфакс».

Прокурор Москвы Денис Попов рассказал, что 34-летний уроженец Тбилиси обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, вооруженном нападении, а также незаконном обороте оружия.

По данным источника агентства, речь идет об уроженце Грузии Шалве Озманове по кличке «Куся». Источник отметил, что «это первое в России уголовное дело, возбужденное по статье об «авторитетах».

Соответствующая статья введена в 2019 году и предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн руб.