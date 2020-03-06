Более 1,4 млн южнокорейцев потребовали отставки президента из-за ситуации с коронавирусом

Более 1,4 млн южнокорейцев подписали петицию с требованием отставки главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Граждане, выступающие за импичмент, указывают на неэффективность мер президента по противодействию вспышке в стране коронавируса.

Отмечается, что власти обязаны отреагировать на любую петицию, размещенную на сайте администрации лидера страны, если она набирает более 200 тыс. подписей.

По состоянию на 6 марта, количество случаев заражения коронавирусом в Южной Корее превысило 6,2 тыс.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, общее число заразившихся вирусом в мире составляет 97,2 тыс. человек, при этом вылечились — 54 965, скончались — 3 327.

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