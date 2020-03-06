Екатеринбуржца отправили в больницу после контакта с носителем коронавируса

В Екатеринбурге россиянина отправили на обследование после того, как он общался с человеком, инфицированным коронавирусом. Об этом РИА «Новости» рассказали в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, у жителя Екатеринбурга пока нет признаков ОРВИ, однако его изолировали, на случай, если заражение произошло.

«Он просто взят под меднаблюдение», — добавили в службе.

В настоящее время у россиянина взяли анализы, однако их результаты пока неизвестны.

Накануне в Москве объявлен режим повышенной готовности для профилактики коронавируса.

В России диагностированы семь случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с «Diamond Princess», один — у россиянина, вернувшегося из Италии, один — у гражданина Италии.

По последним данным, общее число заразившихся вирусом в мире составляет 97,2 тыс. человек, при этом вылечились — 54 969, скончались — 3 327.

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