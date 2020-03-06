Два взрослых и ребенок погибли при пожаре в Алтайском крае

В Алтайском крае сгорел частный жилой дом в ночь на пятницу, 6 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС региона.

Происшествие произошло в городе Бийск.

«В 3:57 (по местному времени) поступило сообщение о пожаре. Около часа потребовалось для ликвидации открытого горения», — говорится в сообщении.

На месте пожара были обнаружены трое погибших, в том числе ребенок.

Отмечается, что погибшая девочка была в гостях у родственников.

Площадь пожара составила около 60 кв. м. Вероятная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.