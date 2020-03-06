Два взрослых и ребенок погибли при пожаре в Алтайском крае
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В Алтайском крае сгорел частный жилой дом в ночь на пятницу, 6 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС региона.
Происшествие произошло в городе Бийск.
«В 3:57 (по местному времени) поступило сообщение о пожаре. Около часа потребовалось для ликвидации открытого горения», — говорится в сообщении.
На месте пожара были обнаружены трое погибших, в том числе ребенок.
Отмечается, что погибшая девочка была в гостях у родственников.
Площадь пожара составила около 60 кв. м. Вероятная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.