В Москве в пятницу ожидается до +11°С

В Москве в пятницу, 6 марта, ожидается до +11°С. Об этом сообщают «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, будет облачная с прояснениями погода, по большей части без осадков. К вечеру возможен небольшой дождь.

Максимальная температура воздуха в столице будет от +9°С до +11°С, а по области от +6°С до +11°С. Ветер южный, с порывами до 12-15 м/с.

Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 744 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 75-80%.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.