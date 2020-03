В Австралии газета напечатала пустые страницы, чтобы решить нехватку туалетной бумаги

В Австралии газета NT News напечатала восемь дополнительных пустых страниц, чтобы помочь с нехваткой туалетной бумаги, передает CNN.

«Закончилась туалетная бумага? NT News заботится о вас», — сообщает газета.

Австралийцы запасаются туалетной бумагой и другими гигиеническими предметами на фоне распространения коронавируса. Некоторые магазины установили лимит на количество упаковок бумаги в одни руки.

Ранее в Австралии сообщалось о 42 случаях заражения и одной смерти из-за коронавируса.

YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu