В Австралии газета напечатала пустые страницы, чтобы решить нехватку туалетной бумаги
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В Австралии газета NT News напечатала восемь дополнительных пустых страниц, чтобы помочь с нехваткой туалетной бумаги, передает CNN.
«Закончилась туалетная бумага? NT News заботится о вас», — сообщает газета.
Австралийцы запасаются туалетной бумагой и другими гигиеническими предметами на фоне распространения коронавируса. Некоторые магазины установили лимит на количество упаковок бумаги в одни руки.
Ранее в Австралии сообщалось о 42 случаях заражения и одной смерти из-за коронавируса.
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YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu— The NT News (@TheNTNews) March 4, 2020