РЖД рекомендовали сотрудникам не ездить за границу из-за коронавируса
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Российские железные дороги рекомендовали сотрудникам не ездить за рубеж без крайней надобности, в том числе во время отпусков, передает ТАСС со ссылкой на источник в железнодорожной отрасли.
«Из-за ситуации с коронавирусом рекомендовано воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации без существенной необходимости, в том числе во время отпуска», — сказал источник.
По его словам, после заграничных поездок сотрудники будут проходить обязательный медицинский осмотр.
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