РЖД рекомендовали сотрудникам не ездить за границу из-за коронавируса

Российские железные дороги рекомендовали сотрудникам не ездить за рубеж без крайней надобности, в том числе во время отпусков, передает ТАСС со ссылкой на источник в железнодорожной отрасли.

«Из-за ситуации с коронавирусом рекомендовано воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации без существенной необходимости, в том числе во время отпуска», — сказал источник.

По его словам, после заграничных поездок сотрудники будут проходить обязательный медицинский осмотр.

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