Мужчины подарят женщинам на 8 марта парфюмерию, косметику и алкоголь

Мужчины рассказали, что собираются подарить 8 марта своим подругам и близким женщинам. Опрос проведен ВЦИОМ.

Чаще всего мужчины говорили, что подарят женщинам 8 марта цветы. Всего за такой вариант подарка высказалась 64%. Также популярными ответами были: парфюмерия, косметика, бижутерия (24%). Кроме того, 17% опрошенных собираются дарить россиянкам конфеты, спиртные напитки и деликатесы.

Как показал опрос, 78% опрошенных мужчин считают 8 Марта праздником всех женщин, еще треть россиян признались, что воспринимают праздник как обычный выходной.

Исследование провели 2 марта. В нем поучаствовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.