Аноним сообщил о бомбе на борту вылетевшего из Москвы в Омск самолета

Неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил о якобы заложенной бомбе на борту самолета Airbus А320, который вылетел из Шереметьево в Омск. Об этом сообщил ТАСС источник.

Уточняется, что лайнер вылетел из столицы около 08.00 мск. После того, как самолет набрал высоту в службы поступило анонимное сообщение о «минировании» воздушного судна.

По данным источника, экипаж самолета решил не менять курс и приземлиться в аэропорту назначения.

В целом за последний год в городах России много раз «минировали» суды, станции метро, самолеты, школы, детские сады, торговые центры, а также один раз такое сообщение получали телецентр «Останкино» и редакция «Газеты.Ru». По предварительным данным, все анонимные сигналы об угрозах не подтвердились.

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