Число зараженных коронавирусом в Испании выросло до 179

В Испании зарегистрировано 179 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Ранее СМИ информировали о 151 заболевших.

Известно, что больше всего инфицированных находятся в Мадриде, их 70 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, от вируса по всему миру погибли 3 202 человека, еще 93 428 заразились.

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