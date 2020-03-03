Путин заявил, что закон об иноагентах защищает от внешнего вмешательства

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» заявил, что закон об иноагентах не ущемляет права людей, а защищает РФ от внешнего вмешательства.

Глава государства напомнил, что статус иноагента придумали вовсе не сейчас и не в России, соответствующий закон появился в США в конце 1930-х годов и действует там до сих пор.

При этом он отметил, если в Соединенных Штатах могут за «шпионаж» посадить в тюрьму на несколько лет, то в РФ применяется лишь административная ответственность.

«И цель-то этого закона только в чем? Оградить Россию от вмешательства в ее политическую жизнь извне. Никакой другой цели нет», — пояснил президент.

Он также добавил, что подобные организации в российском государстве не запрещены, однако необходимо заявлять о финансировании из-за границы, если они занимаются внутриполитической деятельностью.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо понимать, что такое внутриполитическая деятельность, и добиться того, чтобы не было подмены понятий.

«И чтобы любая другая деятельность — гуманитарного характера работа, скажем условно, в области здравоохранения, в экологии, — чтобы ее не подтасовывали под внутриполитические дела», — резюмировал он.

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