Почти 30 рейсов задержано и отменено в Москве

В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 30 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».

По сведениям на 23.31 мск, во Внуково задержано два рейса и восемь отменено.

В свою очередь, в Домодедово задержано пять рейсов и отменено — шесть рейсов.

В Шереметьево задержано четыре рейса.

Данные о задержках в Жуковском не представлены.

Причины отмены рейсов и задержек в настоящее время неизвестны.

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