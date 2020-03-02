У родственников заболевшего коронавирусом москвича не нашли симптомов COVID-19

Родственники вернувшегося из Италии москвича, который заразился коронавирусом, не заболели COVID-19. Об этом «Интерфаксу» рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

Установить число контактирующих с заболевшим удалось менее чем за 24 часа. По последним данным, шесть родственников москвича и пять его друзей находятся в больницах. При этом двое из родственников были в Крыму и Московской обрасти, а один друг — за границей.

«У них симптомы заболевания полностью отсутствуют», — сказали в оперативном штабе.

Ранее стало известно, что у москвича, который вернулся после отдыха в Италии, подтвердили коронавирус.

По последним данным, общее число инфицированных коронавирусом составляет почти 90 тысяч человек. При этом выздоровели 45 390 человек, а скончались — 3 055.

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