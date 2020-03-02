В ЕС повысили уровень угрозы из-за распространения коронавируса

Центр профилактики и контроля заболеваний Евросоюза заявил о введении повышенного уровня угрозы из-за коронавируса. Об этом говорится в отчете ECDC.

Как отмечается, решение о повышении уровня связано с распространением COVID-19 на территории европейских стран.

«Риск... в настоящее время оценивается от умеренного до высокого», — говорится в заявлении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. Согласно последним данным, во всем мире заразились вирусом почти 90 тысяч человек. Умерли от коронавируса 3 055 человека, а вылечились — 45 390.

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