Собянин объявил о профилактических мерах в столице из-за коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия станции метро «Фрунзенская», 2016... Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия станции метро «Фрунзенская», 2016...
Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия станции метро «Фрунзенская», 2016...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте объявил о введении дополнительных профилактических мерах в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом в столице.

Собянин отметил, что все московские аэропорты продолжать работать в усиленном режиме, проверяя всех прибывших из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии. Также в городских больницах подготовлены дополнительные места для пациентов с подозрением на вирус. В детских садах и школах у детей будут ежедневно измерять температуру, а у пассажиров метро — выборочно с применением дистанционных технологий. Более того, работодателям рекомендуется измерять температуру сотрудников.

Мэр Москвы попросил горожан соблюдать введенные ограничения и выполнять профилактические меры.

Ранее в Москве был диагностирован первый случай заражения коронавирусом — заболел мужчина, недавно прилетевший из Италии. Болезнь протекает в легкой форме.

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