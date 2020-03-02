Собянин объявил о профилактических мерах в столице из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте объявил о введении дополнительных профилактических мерах в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом в столице.

Собянин отметил, что все московские аэропорты продолжать работать в усиленном режиме, проверяя всех прибывших из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии. Также в городских больницах подготовлены дополнительные места для пациентов с подозрением на вирус. В детских садах и школах у детей будут ежедневно измерять температуру, а у пассажиров метро — выборочно с применением дистанционных технологий. Более того, работодателям рекомендуется измерять температуру сотрудников.

Мэр Москвы попросил горожан соблюдать введенные ограничения и выполнять профилактические меры.

Ранее в Москве был диагностирован первый случай заражения коронавирусом — заболел мужчина, недавно прилетевший из Италии. Болезнь протекает в легкой форме.

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