«Ъ»: правозащитники предложили отменить наказание за проституцию

Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП, предложив, в частности, прекратить преследование за проституцию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что соответствующий документ разработал ПЦ «Мемориал» при участии «ОВД-Инфо» и комитета «Гражданское содействие».

По словам директора движения «Серебряная роза» Ирины Масловой, отношение к проституции как к правонарушению сводит к минимуму шансы работниц данной сферы найти легальную работу, так как они числятся в особом списке МВД. Кроме того, это влияет и на их детей, которых после после проверки родственников часто не берут в вузы или на службу.

Правозащитники также предлагают перестать наказывать за возбуждение ненависти к «социальным группам». Они утверждают, что понятие «социальной группы» не определено, поэтому россиян могут привлекать за возбуждение ненависти к социальной группе, например, полицейских, но не к ЛГБТ.

Кроме того, предлагается уточнить понятие пропаганды наркотиков, а также внимательнее подойти к вопросу выдворения мигрантов.